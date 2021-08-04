Kocaeli'de Marmara Depremi'nde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor
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Kocaeli'de Marmara Depremi'nde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor

Kocaeli'de Marmara Depremi'nde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden en fazla etkilenen Kocaeli'de, ağır hasar gören binaların yıkılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden en fazla etkilenen Kocaeli'de, ağır hasar gören binaların yıkılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 22 yıldır yıkılmayı bekleyen şehir merkezindeki Önder Apartmanı'nın yıkımına, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in nezaretinde başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hürriyet, yıkımın yaklaşık 1 ay 10 gün sürmesinin beklendiğini belirterek, "22 yıldır yıkılmayı bekleyen, depremin sembolü olan ağır hasarlı binayı yıkmaya başladık. İlçemizde yıkılmayı bekleyen diğer binaları da kimseyi mağdur etmeden yıkacağız." ifadesini kullandı.

Önder Apartmanı'nın, depremin izlerini taşıyan sembol bir bina haline geldiğine işaret eden Hürriyet, şunları kaydetti:

"Bütün İzmitliler bilir. Bitişiğindeki binalardan ayrılmış, yana yatık olan pembe bina. Yıllardır da yıkılamamıştı. Depremden sonra ağır hasarlı oldukları tespit edilmiş binaların yıkımı için göreve geldiğimizden beri ciddi mücadele veriyoruz. Burası için de tüm kararları ve hukuki alt yapıyı oluşturduktan sonra tüm idari işlemlerini bitirdik. Vatandaşlarımızın tahliyesini uygun şekilde yaptık. Profesyonel yıkım firmasıyla anlaştık. Çok iyi güvenlik önlemleri alınmış. Bunun için teşekkür ediyorum. Yan binalara, çevreye, yoldan geçenlere zarar gelmemesi için içerden ve dışardan çok iyi önlem alınmış. 3-4 kat içerden yıkım yapılacak. Sonra içe doğru yıkım gerçekleştirecekler. Çevreye zarar gelmesin veya binanın yatma durumu olmasın diye."

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Kocaeli'de Marmara Depremi'nde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor
Kocaeli'de Marmara Depremi'nde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor
Kocaeli'de Marmara Depremi'nde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor
Kocaeli'de Marmara Depremi'nde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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