Kocaeli'de marketten hırsızlık

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir marketten sigara çalındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir marketten sigara çalındı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki bir marketin kapı kilidi kırılarak raflarda bulunan yaklaşık 20 bin lira değerinde sigara çalındı.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede incelemelerde bulundu.

Olay yeri ekipleri, kapıdan ve marketin içinden parmak izi aldı.

Ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal