Kocaeli'de marketlere getirilen kısıtlamayı değerlendiren vatandaşlar Açıklaması

Kocaeli'de marketlere getirilen kısıtlamayı değerlendiren vatandaşlar: 'Tedbirlerin arttırılması gerekiyor' Tam kapanma süresince marketlerde gıda ve temizlik malzemesi dışındaki ürünlerin satışının yasaklandığı Kocaeli'de vatandaşlar, tedbirlerin arttırılması gerektiğini söylediler.

Kocaeli'de marketlere getirilen kısıtlamayı değerlendiren vatandaşlar:

'Tedbirlerin arttırılması gerekiyor'

KOCAELİ - Tam kapanma süresince marketlerde gıda ve temizlik malzemesi dışındaki ürünlerin satışının yasaklandığı Kocaeli'de vatandaşlar, tedbirlerin arttırılması gerektiğini söylediler.

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tam kapanma sürecinde marketlerden sadece gıda ve temizlik malzemeleri satılması kararlaştırıldı. İnşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünlerinin satıldığı marketlerde, bu reyonlar, vatandaşların ulaşmasını engelleyecek şekilde kapatıldı. Zincir marketler ise alınan kararla doğrultusunda, pazar günleri kapalı olacak. Konu ile ilgili Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Perakende olarak inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan iş yerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olmasına, bu reyonların ve bulundukları katların kapatılmasına, müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirlerin alınmasına, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi" ifadelerine yer verildi.

"Market diye çıkıyorlar, akşama kadar kapının önünde oturuyorlar"

Alınan karar kent genelinde bulunan marketlerde uygulanmaya başlandı. Alınan kararın uygulanması için marketlerde sürekli olarak denetimler yapılacağı belirtildi. Kararı değerlendiren vatandaşlar ise insanların çoğunun markete gitme bahanesi ile kısıtlama kararlarını ihlal ettiğini ve bu sebeple alınan tedbirlerin arttırılması gerektiğine dikkat çekti. İnsanların alınan tedbirlere uymadığını belirten Bahadır Bozkurt isimli vatandaş, "Madem marketler açılıyor. Tamamının satılması gerekiyor diye düşünüyorum ama devlet büyüklerimizin bir bildiği vardır. Ben tır şoförüyüm. Yollar tıklım tıklım. Yollar bayram kalabalığı gibi. Millet bu fırsattan yararlanarak memleketine kaçıyor. Dün trafik bayram trafiği gibiydi. Yasaklar insanlara bahane oluyor. Market diye çıkıyorlar, akşama kadar kapının önünde oturuyorlar. Bunlar yanlış" dedi.

"Marketlerin de dahil olduğu bir kapanma olabilirdi"

Tam kapanma sürecindeki kararların daha çok arttırılarak insanların sokağa çıkmalarının önlenmesi gerektiğini ifade eden Miraç Bozkurt ise, "Yasaklar bu süreçte güzel bir şey ama insanların yasaklara uyduklarını düşünmüyorum. Herkes dışarıda. Biz şu anda hastaneden geliyoruz. Mecburiyetten çıktık ama markete bile ihtiyacımız olmadıkça çıkmıyoruz. Marketlerle ilgili alınan karar da bence yanlış. İlk pandemi başladığında mahallelerde ekmek arabaları geziyordu, marketler kapalıydı. Keşke insanlar bütün ihtiyaçlarını alsaydı, o zaman tam bir kapanma olabilirdi. Kimse dışarıda olmazdı. Herkes dışarıda. Marketlerin de dahil olduğu bir kapanma olabilirdi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER