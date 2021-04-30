Kocaeli'de marketlerde sadece gıda ve temizlik malzemeleri satılacak
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Kocaeli'de marketlerde sadece gıda ve temizlik malzemeleri satılacak

Kocaeli'de marketlerde sadece gıda ve temizlik malzemeleri satılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, tam kapanma süresince marketlerde gıda ve temizlik malzemesindeki dışındaki ürünlerin satışının yasaklanmasına karar verildi.

Kocaeli'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, tam kapanma süresince marketlerde gıda ve temizlik malzemesindeki dışındaki ürünlerin satışının yasaklanmasına karar verildi.

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, tam kapanma sürecinde marketlerden sadece gıda ve temizlik malzemeleri satılacak. İnşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünlerinin satıldığı marketlerde, bu reyonlar, vatandaşların ulaşmasını engelleyecek şekilde kapatılacak. Ayrıca, zincir marketlerin de Pazar günleri kapalı olmasına karar verildi. Konu ile ilgili Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021/23 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımızın 1.2. maddesinde yer alan 'sookağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00 - 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine, vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilmesine, aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmalarının evlere/ adrese servis şeklinde de satış yapabilmesine, yukarıda belirtilen uygulamanın zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olmasına, zincir marketlerin pazar günleri kapalı kalmasına,' hükmüne ilave olarak, bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan işyerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olmasına, bu reyonların ve bulundukları katların kapatılmasına, müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirlerin alınmasına, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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