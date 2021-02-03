Kocaeli'de marketlerde fiyat denetimi yapıldı
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Kocaeli'de marketlerde fiyat denetimi yapıldı

03.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:15
Kocaeli'de marketlerde fiyat denetimi yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldığını bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, haksız fiyat artışına izin vermemek ve vatandaşların mağdur olmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, denetimlerini aralıksız şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Zabıta ekipleri, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ve ilçe zabıta ekipleriyle, il genelindeki ulusal market zincirleri ve yerel marketlerde, fahiş fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştiriyor.

Denetimler kapsamında marketlerdeki un, yağ, şeker, peynir, yumurta ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerinden birer örnek alınarak alış ve satış fiyatları karşılaştırılıyor.

Son kullanma tarihlerinin de kontrol edildiği ürünlerin, faturaları da ayrıntılı bir şekilde inceleniyor ve reyon etiketi ile kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor.

Ekipler gerçekleştirdikleri denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit ettiklerinde, tespit tutanağı tutuyor.

İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri tarafından tutulan bu tutanaklar, Ticaret Bakanlığı'ndaki komisyona gönderilerek, haksız fiyat artışı yapan firma ve marketlere cezai işlem uygulanıyor.

Fiyat farkının çıkması durumunda İl Ticaret Müdürlüğü tarafından iş yerine, ürün başına 452 lira ceza veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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