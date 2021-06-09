Kocaeli'de market önündeki dondurucunun motorunun çalınması güvenlik kamerasında
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Kocaeli'de market önündeki dondurucunun motorunun çalınması güvenlik kamerasında

Kocaeli'de market önündeki dondurucunun motorunun çalınması güvenlik kamerasında
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, market önündeki dondurucunun motorunun ve krom aksamlarının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, market önündeki dondurucunun motorunun ve krom aksamlarının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde sabah iş yerine gelen Hüseyin Yılmaz, marketin önündeki dondurucunun motorunun ve bazı krom aksamlarının çalındığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntülerden, erken saatte market önüne gelen 3 kadının dondurucudan aldıkları parçaları el arabasına koyarak uzaklaştığını tespit eden ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Market sahibi Yılmaz, çalınan malzemelerin 10 bin lira değerinde olduğunu belirterek, şüphelilerin kamera olmasına rağmen hırsızlık yaparken hiç tereddüt etmediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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