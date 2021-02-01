Kocaeli'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, kırsal Karapınar Mahallesi'nde Saim Özbağ'a ait marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas