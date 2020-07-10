Kocaeli'de makaron ve kaçak tütün operasyonu Kocaeli'de içleri tütünle doldurulmuş satışa hazır 10 bin 400 makaron, 23 bin kaçak makaron, yerli üretim 49 bin bandrolsüz makaron ile 111 kilogram açık tütün ele geçirildi.

Kocaeli'de içleri tütünle doldurulmuş satışa hazır 10 bin 400 makaron, 23 bin kaçak makaron, yerli üretim 49 bin bandrolsüz makaron ile 111 kilogram açık tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, İzmit ve Derince ilçelerinde bazı iş yerlerinde kaçak makaron satışı yapıldığı belirlendi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, İzmit ve Derince ilçelerinde bulunan 2 iş yerinde yapılan aramada içleri tütünle doldurulmuş satışa hazır 10 bin 400 makaron, 23 bin kaçak makaron ele geçirildi, olayla ilgisi olduğu belirlenen 2 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca yapılan denetimler kapsamında, ele geçirilen 111 bin 425 gram açık tütün ve yerli üretim olan 49 bin bandrolsüz makaronun, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildiği, 4 iş yerinde bulunan 4 kişi hakkında da idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA