Kocaeli'de mağazanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 4 katlı bir mağazanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 4 katlı bir mağazanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan mağazanın çatısından yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.
Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü.
Hasara neden olan yangının, mağazanın çatı bölümünde bulunan klima motorlarından çıktığı değerlendiriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman