Kocaeli'de lösemili çocukların tedavisini bahane ederek iş adamlarından para isteyen 2 kişi yakalandı
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Kocaeli'de lösemili çocukların tedavisini bahane ederek iş adamlarından para isteyen 2 kişi yakalandı

28.02.2021 23:09 | Son Güncelleme: 28.02.2021 23:12
Kocaeli'de lösemili çocukların tedavisini bahane ederek iş adamlarından para isteyen 2 kişi yakalandı

Kocaeli'de iki kişi, yurt genelinde iş adamlarını arayarak bulundukları ilin kamu kurumlarının ismini kullanıp para istedikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Kocaeli'de iki kişi, yurt genelinde iş adamlarını arayarak bulundukları ilin kamu kurumlarının ismini kullanıp para istedikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, telefonla aradıkları iş adamlarından tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle para isteyerek 5 farklı ilde 16 kişiyi dolandıran ve yaklaşık 41 bin 500 lira haksız kazanç elde etmeye çalışan 2 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Ş.U. ve K.Y'nin emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği aktarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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