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Kocaeli'de lodos nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

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Kocaeli'de lodos nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları sebebiyle salı günü il genelinde okulların tatil olduğunu açıkladı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları sebebiyle salı günü il genelinde okulların tatil olduğunu açıkladı.

Kocaeli genelinde etkisini sürdüren lodosun yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği duyurulurken, yeni bir açıklama daha geldi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime salı günü ara verdiklerini duyurdu. Vali Yavuz, ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de izinli sayılacağını açıkladı.

(Mustafa Taşören/İHA)

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