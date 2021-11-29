Kocaeli'de lodos nedeniyle deniz seferlerine ara verildi
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
İzmit Körfezi'nde kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
KOCAELİ (AA) - İzmit Körfezi'nde kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün deniz ulaşım seferlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.
Hava koşullarının düzelmesinin ardından seferlere yeniden başlanacağı belirtildi.
Öte yandan, Eskihisar-Topçular arasında faaliyet gösteren bir feribot, kuvvetli rüzgar dolayısıyla Darıca'daki iskeleye yanaşmakta güçlük çekti.
AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri
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