Kocaeli'de lodos nedeniyle deniz seferlerine ara verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de lodos nedeniyle deniz seferlerine ara verildi

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Kocaeli'de lodos nedeniyle deniz seferlerine ara verildi

İzmit Körfezi'nde kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

KOCAELİ (AA) - İzmit Körfezi'nde kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün deniz ulaşım seferlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Hava koşullarının düzelmesinin ardından seferlere yeniden başlanacağı belirtildi.

Öte yandan, Eskihisar-Topçular arasında faaliyet gösteren bir feribot, kuvvetli rüzgar dolayısıyla Darıca'daki iskeleye yanaşmakta güçlük çekti.

Lübnan'da ekonomik krizi ve elektrik kesintilerini protesto eden halk yolları kapattı

Lübnan'da ekonomik krizi ve elektrik kesintilerini protesto eden halk yolları kapattı

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title