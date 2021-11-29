Kocaeli'de lodos etkisini göstermeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Haberler | Güncel
- Kocaeli'de lodos etkisini göstermeye devam ediyor Kocaeli'de dün öğle saatlerinde etkisini göstermeye başlayan lodos, bu sabah saatlerinde de kendini gösterdi.
KOCAELİ (İHA) - - Kocaeli'de lodos etkisini göstermeye devam ediyor
KOCAELİ - Kocaeli'de dün öğle saatlerinde etkisini göstermeye başlayan lodos, bu sabah saatlerinde de kendini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar, kent genelinde dün öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgar ve lodos sahil şeridi boyunca hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla birlikte sahil şeridinde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar şiddetli rüzgar sebebiyle yürümekte güçlük çekti.
Kentte gün boyunca lodosun etkili olması bekleniyor.