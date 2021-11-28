Kocaeli'de lodos etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de lodos etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de lodos etkili oluyor Kocaeli'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos yaşamı olumsuz etkiliyor.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de lodos etkili oluyor

KOCAELİ - Kocaeli'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar kent genelinde öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgar ve lodos sahil şeridi boyunca hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla birlikte sahil şeridinde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, bazıları ise dev dalgaların önünde fotoğraf çektirdi.

Kocaeli'de lodos etkili oluyor

Kocaeli'de lodos etkili oluyor

Kocaeli'de lodos etkili oluyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

'Bozulmasın, rahat edeyim' diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı dertten kurtulmuyor

"Bozulmasın, rahat edeyim" diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı dertten kurtulmuyor

 Lodos ne tuttuysa aldı götürdü! Sabah kalkanlar evlerinin çatısını bulamadı

Lodos ne tuttuysa aldı götürdü! Sabah kalkanlar evlerinin çatısını bulamadı

 20 yaşındaki genç üst geçitten atladı! Tırlar, cesede çarpmamak için birbirine girdi

20 yaşındaki genç üst geçitten atladı! Tırlar, cesede çarpmamak için birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title