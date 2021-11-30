MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kocaeli'de lodos can aldı

Ev ve dükkanları su bastı, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı

Acı bilançoyu Valilik açıkladı: "1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı, 66 çatı uçtu, 11 tekne battı"

KOCAELİ - Kocaeli'de etkili olan lodos sonrası ev ve iş yerlerinin giriş katını su bastı. Vatandaşlar evlerinde mahsur kalırken lodos sebebiyle meydana gelen olaylarda 8 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Marmara'yı etkisi altına alan lodos Kocaeli'de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şiddetli rüzgar sebebiyle denizden taşan sular, evlerin ve iş yerlerinin giriş katlarını bastı. Vatandaşlar evlerinde mahsur kalırken itfaiye ekipleri, dükkanlarda ve zemin katlarda biriken suları tahliye etmek için gece boyu çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sahil şeridinde yer yer dalga boyu 2 metreye kadar ulaşıyor. Ayrıca lodos sebebiyle meydana gelen olaylarda 8 kişinin yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

"Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı"

İtfaiye ekiplerine yardım eden mahalle sakini Levent Şişman, "Gelen lodosla beraber Halıdere Sahil Yolunu su bastı. Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Evlerin zemin ve dükkan kısmı su dolmuş durumda. İtfaiye ekipleri yollarda bulunan suyu boşalttı. Şimdi de evlerin giriş katında bulunan suları boşaltıyor. Bizler de özellikle ipleri kopan ve denize giren sandalları çıkarmaya çalışıyoruz. Bodrum katlarında 1 buçuk metreye yakın sular var. Hatta 03.00'ten sonra suların daha da yükseleceği ve fırtınanın şiddetinin daha da artacağı söyleniyor. O saate kadar biz vatandaşlar olarak ekiplerimize yardım edeceğiz" dedi.

"1 kişi hayatını kaybetti, 66 çatı uçtu, 11 tekne battı"

Konuya ilişki Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde 66 çatı uçması ve tehlike arz eden durum, 20 ağaç devrilmesi, 1 baca yıkılması,1 tabela düşmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi ve 2 minare yıkılması olmak üzere toplam 91 olay meydana gelmiştir. Etkili olan fırtınada toplam 11 tekne batmış, bunlardan 7 tanesi karaya çıkarılmıştır. Ayrıca 67 trafoda elektrik kesintisi yaşanmış olup ekipler tarafından gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Meydana gelen bu olaylarda 8 vatandaşımız yaralanmış olup, 1 vatandaşımız da çatıdan düşmek suretiyle vefat etmiştir" ifadelerine yer verildi.