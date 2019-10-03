Kocaeli'de lise öğrencisinin öldürülmesi davası

03.10.2019 12:52

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cesedi gömülü halde bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ecem Balcı'nın öldürülmesine ilişkin biri tutuklu ile 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 16 Şubat 2018'de Gölcük'te ormanlık alanda toprağa gömülü halde cesedi bulunan lise öğrencisi Ecem Balcı'yı tasarlayarak kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süleyman Kara ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanıklar N.K, Y.K. ve K.A. ile avukatları katıldı.

Maktulün babası Gökhan Balcı ve avukatı Aslıhan Şen de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, Ecem Balcı'nın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumunca gönderilen rapor okundu.

Avukat Aslıhan Şen, Adli Tıp Kurumu raporunun kendi anlatımlarını doğruladığını belirterek, tutuklu sanık Kara'nın da daha önce benzer ifadelerde bulunduğunu söyledi.

Sanık avukatı Mustafa Yıldırım da otopsi raporunu kabul etmediklerini dile getirerek, raporun, sanığın önceki beyanlarına dayandığını, tıbbi tespitlerle oluşturulmadığını savundu.

Böyle bir raporla ölüm nedeninin tespit edilemeyeceğini öne süren Yıldırım, üst kuruldan rapor alınmasını talep etti.

Talep üzerine kararını açıklayan mahkeme heyeti, üst kuruldan rapor alınması talebini, dosyaya yenilik katmayacağı sonucuna varıldığından reddetti.

Dosyadaki tüm belge ve bilgilerin okunmasının ardından esas hakkında mütalaasını sunan duruşma savcısı, tutuklu sanık Kara'nın, kasten öldürme suçunun "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı" yapılması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanığın ne zaman öldürme kararını verdiğinin kesin olarak tespit edilemediği için bu haliyle tasarlama şartlarının oluşmadığını belirten savcı, diğer tutuksuz sanıklardan N.K'nin, atılı "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçunu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli delil elde edilemediği için beraatine, K.A, R.Ö.Y, Y.K. ve İ.D'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın açıklandığı anda fenalaşan tutuksuz sanıklardan Y.K'ye, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Beyanları sorulan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da tüm sanıkların indirim uygulanmaksızın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Katılan diğer avukatlar ise mütalaada, tasarlayarak öldürme olmadığı yönündeki gerekçeye katılmadıklarını aktardı.

Sanık avukatları, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

Mütalaa sonrası söz verilen tutuklu sanık Kara da adli tıp raporuna katılmadığını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık ile katılan avukatlarının savunma hazırlamaları için süre verilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

"Kızımın katilinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istiyorum"

Baba Gökhan Balcı, duruşma çıkışı Kocaeli Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, olayın tasarlayarak meydana geldiğini düşündüklerini belirterek, savcının mütalaasını, tasarlayarak öldürme yönünden vermediğini söyledi.

Bu konuda itirazda bulunduklarını ifade eden Balcı, "Kızımın katilinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istiyorum. Diğerlerine de ceza kesileceği yönünde mütalaa var. İnşallah bu dava emsal olur. Bizi yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Kızımızı kaybettik, inşallah başka Ecemler olmaz." diye konuştu.

Avukat Aslıhan Şen ise sanık Kara'nın, "çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiğini dile getirerek, zaten bu cezanın istenmesini beklediklerini kaydetti.

Olay

Değirmendere Hacı Halit Erkut Lisesi 10. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ecem Balcı, gördüğü kanser tedavisi nedeniyle okul yönetimine başvurarak, 27 Aralık 2017'de eğitimine ara vermiş, 5 Ocak'ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alamayan annesi Esra Ercömert ise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından 16 Şubat 2018'de yapılan açıklamada soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda kayıp kızın cesedinin, Gölcük ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulunduğu bildirilmişti.

Süleyman Kara, Balcı'yı tasarlayarak kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmış, soruşturma kapsamında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltına alınan K.A, R.Ö.Y, N.K, Y.K. ve İ.D, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla salıverilmişti.



Bu arada 15 Ocak 2018'de, Kandıra ilçesi Kerpe beldesinin sahil kesiminde yer alan Kartal Kayalıkları mevkisinde denizde, Ecem Balcı'nın annesi Esra Ercömert'in cesedine ulaşılmış, yetkililer olay yerinin yakınındaki sırt çantasında intihar notu bulmuştu.



İddianamede, tutuklu sanık Süleyman Kara hakkında "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlaması yöneltilen diğer sanıklar için ise 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA