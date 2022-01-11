Kocaeli'de lastiği patlayan tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de lastiği patlayan tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de lastiği patlayan tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lastiği patlayan tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lastiği patlayan tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi'nde M.S. idaresindeki 06 BUB 089 plakalı tır, tekerinin patlaması sonucu E.D. yönetimindeki 41 YG 861 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Caddede kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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