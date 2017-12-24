Kocaeli'de Lastiği Patlayan Tır Devrildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lastiği patlayan tırın devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden Uğur Çağıl'ın (29) kullandığı 34 ZV 3123 plakalı tır, Yumrukaya mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.



Devrilen tırda sıkışan sürücü Çağıl, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra sağlık personeli tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle otoyolun her iki yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgedeki trafik akışı, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmaların ardından tırın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.