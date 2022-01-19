Kocaeli'de lastiği patlayan otomobil başka araca çarptı, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de lastiği patlayan otomobil başka araca çarptı, 1 kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

100 kara yolunun Gebze kesiminde lastiği patlayan otomobilin başka araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Gebze kesiminde lastiği patlayan otomobilin başka araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

İstanbul istikametinde Alican C. idaresindeki 06 BUU 948 plakalı otomobil, Tavşanlı mevkisinde, lastiğinin patlaması sonucu aynı yöne giden Mahmut P'nin kullandığı 41 US 921 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle beton bariyere çarparak araçta sıkışan sürücü Mahmut P, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

Otomobil, İstanbul, Gebze, Güncel, Haber

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