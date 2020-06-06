Kocaeli'de "lam" yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
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Kocaeli'de "lam" yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, mikroskopta incelenecek parçaların üzerine konulduğu "lam" taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kocaeli'de
06.06.2020 00:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 01:00

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, mikroskopta incelenecek parçaların üzerine konulduğu "lam" taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Bulvarı'nda Uğur D. yönetimindeki 34 BA 9177 plakalı kamyon, bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, kamyonun kaldırılması ve yola saçılan lamların temizlenmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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