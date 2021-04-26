Kocaeli'de kuzenini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tabancayla ateş açarak kuzenini öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tabancayla ateş açarak kuzenini öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Amcasının oğlu Üzeyir T'yi (56) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli İsmail T'nin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün çıkan kavgada tabancayla açılan ateş sonucu göğsüne isabet eden kurşunla yaralanan Üzeyir T, kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım