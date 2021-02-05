Kocaeli'de kuzenini bıçakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
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Kocaeli'de kuzenini bıçakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

05.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:44
Kocaeli'de kuzenini bıçakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kuzenini bıçakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kuzenini bıçakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Körfez Mahallesi Kandıra Sapağı mevkisinde Ç.M.A. (25) ile kuzeni E.İ. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Ç.M.A. bıçakla yaralandı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada sakinleşen kuzenler, bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Aracı takibe alan ekipler, yaklaşık iki kilometre mesafedeki Kartepe Köseköy bölgesinde aracı durdurdu.

Sol elinden ve sol omzundan yaralanan Ç.M.A, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan E.İ. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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