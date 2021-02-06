Son dakika haber... Kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
06.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:36
Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı.
Hacı Halil Mahallesi Yıldız Caddesi'ndeki inşaata ait kuyuya düşen kediyi fark eden Osman Eyüpoğlu, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı.
Vatandaşlar, daha sonra kuyunun üzerini suntayla kapattı.
Osman Eyüpoğlu, gazetecilere, köpeğinin yönelmesiyle fark ettikleri kediyi kovayla çıkaramayınca itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal