Kocaeli'de kuyumcudaki gaspla ilgili İstanbul'da yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kuyumcudaki gaspla ilgili İstanbul'da yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kuyumcudaki gaspla ilgili İstanbul'da yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kuyumcudaki gasp olayının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
S.G'nin kimliğini tespit eden ekipler, İstanbul'da gerçekleştirdikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.
İşlemlerin ardından Kocaeli'ye getirilen şüpheli, sağlık kontrolü sonrası Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu