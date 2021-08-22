Kocaeli'de kuyumcudaki gaspla ilgili İstanbul'da yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kocaeli'de kuyumcudaki gaspla ilgili İstanbul'da yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de kuyumcudaki gaspla ilgili İstanbul'da yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kuyumcudaki gaspla ilgili İstanbul'da yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kuyumcudaki gaspla ilgili İstanbul'da yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kuyumcudaki gasp olayının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

S.G'nin kimliğini tespit eden ekipler, İstanbul'da gerçekleştirdikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.

İşlemlerin ardından Kocaeli'ye getirilen şüpheli, sağlık kontrolü sonrası Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocaeli'de kuyumcudaki gaspla ilgili İstanbul'da yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi
Kocaeli'de kuyumcudaki gaspla ilgili İstanbul'da yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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