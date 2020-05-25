Kocaeli'de kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan kişiye işlem yapıldı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan ve görüntüsü sosyal medyada paylaşılan kişi hakkında işlem yapıldı.
25.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:25
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan ve görüntüsü sosyal medyada paylaşılan kişi hakkında işlem yapıldı.
Mamuriye Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki B.U, dün bayram bahanesiyle kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtı.
B.U'nun görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
B.U. hakkında işlem başlatan ekipler, kuru sıkı tabancaya el koydu.
Kaynak: AA