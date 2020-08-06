Kocaeli'de kuru ot yangını
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yerleşim birimleri yakınında kuru otlarla kaplı yaklaşık 2 dönümlük alan yandı.
06.08.2020 22:29 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:48
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yerleşim birimleri yakınında kuru otlarla kaplı yaklaşık 2 dönümlük alan yandı.
Abdi İpekçi Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.
Bölgenin kuru otlarla kaplı olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.
Alevler yerleşim birimlerine sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA