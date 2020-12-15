Kocaeli'de kursiyerler ürünlerini "komeksepeti" ile satışa sunacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kursiyerlerin ürünlerini pazarlamalarına kolaylık sağlamak amacıyla www.komeksepeti.com kuruldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (KO-MEK) aldıkları eğitim ile evlerinde ürettikleri ürünleri satmak için uygun bir platform arayan kursiyerlere sunulan komeksepeti ile alıcı ve satıcıya güvenli alışveriş imkanı sağlanması, geniş kitlelere erişim, e-ticaret ve ürün pazarlama konularında teknik destek verilmesiyle kursiyerlerin daha fazla üretime katılmaları ve aile ekonomilerine katkıda bulunmaları amaçlanıyor.

Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, projenin hazırlık aşamasıyla ilgili bilgi verdi.

-"2 bin 154 ürün de sisteme yüklendi"

KO-MEK'in 16 yılda 668 bin kursiyere hizmet verdiğini anlatan Büyükakın, şunları söyledi:

"KO-MEK, halk üniversitesi olmuş. 39 meslek alanında 350 farklı branşta eğitim veriyoruz ve daha da önemlisi bu kursiyerlerin yüzde 80'i kadınlarımız. Kadınlarımız adeta burada boş zamanlarını doldurma anlamında bir rehabilitasyona erişmiş oluyorlar. Bir anlamda da sosyal destek projesi olarak görüyoruz KOMEK'i. Ama artık halk üniversitesi olan KOMEK'in el emeğini, göz nurunu, alın terini ekonomiye döndürmesi lazım. Şu ana kadar 632 kursiyerimiz başvurdu, 2 bin 154 ürün de sisteme yüklendi. Bu güvenli bir ortam sağlayacak hem üreticimize, hem tüketicimize. Yeni dönemde belediyeler emeği, üreticiyi, kadının ekonomik yaşama katılımını destekleyecek çalışmalar yapacaksa, üreticiden tüketiciye kadar uzanan bir tasarım olması lazım."

-"Ben bunun ev ekonomisine ciddi katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum"

Bu projenin kursiyerlere ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Büyükakın, "Buradaki en büyük karımız da özellikle hanım kardeşlerimizin el emeğinin, alın terinin, göz nurunun ev ekonomisine dönüşmesi olacak. Burada ciddi emekler verirlerse, buranın tanıtım imkanları, reklam olanakları ve kargo olanakları sayesinde çok büyük bir ekonomiye ulaşmak mümkün. Tüm detayları düşünülmüş bir proje, hayal değil, boş laf değil gerçekten ciddi emek harcanmış bir proje. Ben bunun ev ekonomisine ciddi katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum " ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay