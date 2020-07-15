Kocaeli'de kurban kesimi için sıra dağıtımı yarın başlayacak
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Kocaeli'de kurban kesimi için sıra dağıtımı yarın başlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı mezbahalardaki kurbanlık kesim hizmetinden faydalanmak isteyenler için sıra dağıtımına yarından itibaren başlanacak.

Kocaeli'de kurban kesimi için sıra dağıtımı yarın başlayacak
15.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:02

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı mezbahalardaki kurbanlık kesim hizmetinden faydalanmak isteyenler için sıra dağıtımına yarından itibaren başlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tam donanımlı, modern mezbahalarda Kurban Bayramı için kesim sıralarının dağıtımına başlanacağı kaydedildi.

Solaklar Mahallesi'nde bulunan İzmit Mezbahası'nda kurbanını kestirmek isteyen vatandaşlardan başvuruların yarından itibaren internet üzerinden alınacağı belirtilen açıklamada, vatandaşların "ebelediye.kocaeli.bel.tr" internet sitesi üzerinden 20 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00'e kadar başvurularını yapabileceği ifade edildi.

Açıklamada, kurbanlık kesim ücretlerinin tutar ve tahsiline ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Ön kayıtlarını yaptıran vatandaşların daha sonra Vakıfbank E-5 İzmit Şubesine İlçe Kurban Komisyonu adına açılmış olan 00158007293406168 No'lu hesaba büyükbaş kesimi için 400 lira, küçükbaş kesimi için 100 lira yatırarak dekontlarını 16 Temmuz Perşembe günü saat 08.00'den 20 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00'e kadar 0 531 882 58 89 numaralı telefona WhatsApp üzerinden göndermeleri gerekiyor. Telefona gönderilecek dekont görselindeki ad soyad ve dekont numara kısmının okunabilecek şekilde olması gerekiyor."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan kurban kesimi hizmetinin diğer mezbahalarda da gerçekleşeceğine işaret edilen açıklamada, "Sağlıklı şartlarda kurban kesim hizmeti verilecek olan Kandıra ve Karamürsel mezbahalarında vatandaşlar şahsen mezbahaya gidip sıra numarası alabilecek." denildi.

Bütün önlemler alındı

Açıklamada, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kesim hizmeti kapsamında her türlü tedbirlerin alındığı vurgulanarak, şöyle devam edildi:

"Sunulan kesim hizmetinde, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralları gözetilecek. Bunun yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan kurban hizmetleri uygulamasına dair tebliğ, Koronavirüs Bilim Kurulunca verilen tavsiye kararları, Tarım ve Orman Bakanlığının kanun ve yönetmelikleri, Kovid-19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.06.2020 tarih ve 10499 sayılı kurban kesim yerlerine yönelik tedbirler alınacak."

Kesim yaptırmak isteyen vatandaşların bekleme alanında misafir edileceği, kesim bölgesine ise kurban vekaletini almış 1 vatandaş ile kesim hizmeti verileceği bilgisine yer verilen açıklamada, kesim sonrası kurbana ait parçalar için gerekli olan poşet, naylon torba ve çuvalın, Büyükşehir Belediyesince ücretsiz olarak verileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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