Kocaeli'de kurban kesim elemanı kursu açıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), Kurban Bayramı öncesinde "Kurban Kesim Elemanı" kursu açtı.
21.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:04
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), Kurban Bayramı öncesinde "Kurban Kesim Elemanı" kursu açtı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kursun, KO-MEK ve Veteriner Şube Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldüğü belirtilerek, toplam 20 saat olarak belirlenen derslerin 4 saatinin teorik, 16 saatinin ise pratik olduğu bildirildi.
Veteriner Şube Müdürlüğüne bağlı uzman veteriner hekim tarafından verilen derslerin pratik uygulaması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahanesinde gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA