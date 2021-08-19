Kocaeli'de kurallara uymayan sürücüler "drone"dan kaçamadı
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Kocaeli'de kurallara uymayan sürücüler "drone"dan kaçamadı

Kocaeli'de kurallara uymayan sürücüler 'drone'dan kaçamadı
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli'de, "drone" desteğiyle yapılan trafik uygulamasında 8 sürücüye ceza kesildi.

Kocaeli'de, "drone" desteğiyle yapılan trafik uygulamasında 8 sürücüye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Kartepe kesiminde drone kullanarak uygulama gerçekleştirdi. Uzuntarla trafik ışıklarında drone desteğiyle yapılan denetimlerde, kırmızı ışıkta geçme ihlalleri yapan 7, seyir halinde telefon kullanan 1 sürücü tespit edildi.

Kurallara uymayan sürücülere, gerekli idari işlemler uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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