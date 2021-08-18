Kocaeli'de Kur'an kursu öğrencileri düzenlenen şenlikte eğlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de Kur'an kursu öğrencileri düzenlenen şenlikte eğlendi

Kocaeli'de Kur'an kursu öğrencileri düzenlenen şenlikte eğlendi
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde faaliyet yürüten Ku'ran kursunda eğitim alan öğrenciler, düzenlenen şenlikte eğlenme imkanı buldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde faaliyet yürüten Ku'ran kursunda eğitim alan öğrenciler, düzenlenen şenlikte eğlenme imkanı buldu.

Gölkent Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu öğrencileri, kursun otoparkında gerçekleştirilen etkinliğe katılım sağladı.

Kursun dernek başkanı Kadir Çelikiz, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde gerekli önlemleri ve yayımlanan genelgeleri dikkate alarak hafızlık yolunda ilerleyen öğrencilerin, eğitimlerini ülkenin önemli hafızları ile imam hatiplerinden aldığını söyledi.

Hafız adaylarına bir sürpriz yaptıklarını dile getiren Çelikiz, hocaların sabahın erken saatlerinde kursun otoparkına gezici tiyatro sahnesi ve şişme oyun gurupları kurdurduğunu kaydetti.

Yarınlar için mücadele ettiklerini belirten Çelikiz, "Bu kapsamda 10 bin metrekare kapalı alanı bulunan kursumuzda 20 derslik, 40 yatakhane, 2 çok amaçlı salon ve sosyal aktivitelerin yapılacağı 700 metrekarelik kapalı alanlarımız ve dışarıda da sportif aktivite alanlarımız bulunuyor. Bizler bugün onlara bir sürpriz yaparak, çocuklarımızın pandemiden dolayı bunalan ruhlarını rahatlatmak için tiyatro etkinliği düzenledik." ifadelerini kullandı.

Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte öğrenciler, Kur'an kursunun otoparkına kurulan şişme kaydırak, tiyatro gösterileri ve düzenlenen yarışmalarla doyasıya eğlendi.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

Kocaeli'deki kavgada bir kişi kılıçla yaralandı
Kocaeli'deki kavgada bir kişi kılıçla yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Zeydan Karalar Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Seren Serengil Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Mustafa Er Fatih Terim Fırat Aydınus Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de Kur'an kursu öğrencileri düzenlenen şenlikte eğlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 11:55:22. #1.15#

title