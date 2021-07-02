Kocaeli'de kümese giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
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Kocaeli'de kümese giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Kocaeli'de kümese giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tavşanların bulunduğu kümese giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tavşanların bulunduğu kümese giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

Orhangazi Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yaşayan Durmuş Türküm, tavşanlarına yem vermek için gittiği kümeste yılan olduğunu fark etti. Türküm, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kümesteki yılanı yakalayarak doğaya saldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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