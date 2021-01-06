Kocaeli'de kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 33 kişiye para cezası verildi
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Kocaeli'de kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 33 kişiye para cezası verildi

06.01.2021 23:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 23:17
Kocaeli'de kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 33 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartman dairesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal eden 33 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartman dairesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal eden 33 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Veliahmet Mahallesi'nde bir adreste kumar oynandığı yönündeki ihbar üzerine binanın 6. katındaki dairenin kahvehaneye çevrildiği anlaşıldı.

Daireye yapılan baskında içeride 33 kişinin olduğu belirlendi, yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kumar oynayanlara yer temininde bulunduğu değerlendirilen H.E hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca dairede bulunan 33 kişiye koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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