Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye para cezası verildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadığı belirlenen 24 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadığı belirlenen 24 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesinde kumar oynandığı belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, kumarda kullanılan malzeme ve paralara el koydu.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 24 kişiye para cezası verildi, bir iş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.

Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye para cezası verildi
Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye para cezası verildi
Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye para cezası verildi
Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye para cezası verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Hande Erçel Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 13:49:40. #1.14#

title