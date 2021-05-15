Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye para cezası verildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadığı belirlenen 24 kişiye para cezası uygulandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadığı belirlenen 24 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesinde kumar oynandığı belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, kumarda kullanılan malzeme ve paralara el koydu.
Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 24 kişiye para cezası verildi, bir iş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı