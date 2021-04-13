Kocaeli'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye cezai işlem uygulandı
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Kocaeli'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye cezai işlem uygulandı

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Kocaeli'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye cezai işlem uygulandı

Kocaeli'de kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Darıca ilçesinde bir kahvehanede Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı, ayrıca kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Denetimde, kahvehanedeki 12 kişinin maske ve mesafe kuralını ihlal ettiği, bunlardan 4'ünün de kumar oynadığı tespit edildi.

Polis ekipleri, iş yerindekilere idari para cezası uygulanması için tutanak tanzim etti.

İşletme sahibi ve kumar oynadığı belirlenen kişiler hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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