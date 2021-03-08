Kocaeli'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye para cezası
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Kocaeli'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye para cezası

08.03.2021 00:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 00:28
Kocaeli'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 5 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 5 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Gebze ilçesinde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese baskın yapıldı.

Evde kumar oynayan ve koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye idari para cezası verildi.

Ev sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem uygulandı.????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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