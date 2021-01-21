Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye para cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri ihlal eden 31 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri ihlal eden 31 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, 31 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

Burada yapılan aramada ise bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu.

Tabancanın sahibi ile iş yerinde kumar oynattığı belirlenen kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı