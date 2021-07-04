Kocaeli'de kumar oynayan 21 kişi hakkında cezai işlem uygulandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini ihlal eden 21 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.