Kumar oynatılan iş yerine baskın
24.01.2021 22:05 | Son Güncelleme: 24.01.2021 22:11
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 9 kişiye para cezası kesildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 9 kişiye para cezası kesildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ve kumar oynandığı bilgisi üzerine bir iş yerine baskın yaptı.
İş yerindeki 9 kişiye, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için idari para cezası uygulandı.
Kumar oynattığı tespit edilen 1 kişi hakkında ise "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu