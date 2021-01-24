Kumar oynatılan iş yerine baskın
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Kumar oynatılan iş yerine baskın

24.01.2021 22:05 | Son Güncelleme: 24.01.2021 22:11

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 9 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 9 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ve kumar oynandığı bilgisi üzerine bir iş yerine baskın yaptı.

İş yerindeki 9 kişiye, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için idari para cezası uygulandı.

Kumar oynattığı tespit edilen 1 kişi hakkında ise "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kumar oynatılan iş yerine baskın
Kumar oynatılan iş yerine baskın
Kumar oynatılan iş yerine baskın
Kumar oynatılan iş yerine baskın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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