Kocaeli'de kumar oynanan kahvehanenin 2 işletmecisine adli ve idari işlem uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kocaeli'de kumar oynanan kahvehanenin 2 işletmecisine adli ve idari işlem uygulandı

12.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:12
Kocaeli'de kumar oynanan kahvehanenin 2 işletmecisine adli ve idari işlem uygulandı

Kocaeli'de kumar oynandığı tespit edilen kahvehanenin 2 işletmecisi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kocaeli'de kumar oynandığı tespit edilen kahvehanenin 2 işletmecisi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ve kumar oynandığı yönünde elde edilen bilgi doğrultusunda çalışma başlatıldı.

Kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu tespit eden ekipler, duvara asılı oyun makinesi ele geçirdi.

İş yerinde bulunan 2 kişiye, "kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamaktan" adli, koronavirüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Nikol Paşinyan
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal Ömer Bayram Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kongre Facebook Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de kumar oynanan kahvehanenin 2 işletmecisine adli ve idari işlem uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 10:17:09. #1.14#
title