KOCAELİ'DE KUMAR BASKININDA YAKALANAN 25 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
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KOCAELİ'DE KUMAR BASKININDA YAKALANAN 25 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Çayırova ve Darıca ilçelerinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynanan işletmelere yönelik yapılan baskınlarda 25 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

KOCAELİ'nin Çayırova ve Darıca ilçelerinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynanan işletmelere yönelik yapılan baskınlarda 25 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Kocaeli polisi, Çayırova ve Darıca ilçelerindeki 2 adreste sokağa çıkma kısıtlaması ihlal edilerek kumar oynandığı yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçti. Adreslere farklı zamanlarda yapılan baskınlarda, Çayırova'da bir ikamet içerisinde kağıt oyunu oynandığı tespit edilerek, adresteki 9 kişiye koronavirüs önlemlerine uymadıkları için idari işlem yapıldı. Darıca'da yapılan baskında ise bir adres içerisinde 16 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Baskın sırasında masaların üzerinde bulunan para ve oyun kağıtlarına el konulurken, işletme sahibinin de aralarında olduğu 16 kişi hakkında 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem yapıldı.

KOCAELİ'DE KUMAR BASKININDA YAKALANAN 25 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
KOCAELİ'DE KUMAR BASKININDA YAKALANAN 25 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
KOCAELİ'DE KUMAR BASKININDA YAKALANAN 25 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
KOCAELİ'DE KUMAR BASKININDA YAKALANAN 25 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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