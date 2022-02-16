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Kocaeli'de kripto para düzeneği operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de kripto para düzeneği operasyonu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda, kaçak olduğu değerlendirilen ve kripto para üretiminde kullanılan onlarca malzeme ele geçirildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda, kaçak olduğu değerlendirilen ve kripto para üretiminde kullanılan onlarca malzeme ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, İzmit ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada kaçak olduğu değerlendirilen ve kripto para üretiminde kullanılan toplam; 53 adet ekran kartı, 9 adet güç kaynağı, 8 adet anakart ve anakarta bağlı bilgisayar bileşenleri ele geçirildi. Polis ekipleri, malzemelere el koyarken, olayla ilgili bir şahıs hakkında da işlem başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli'de kripto para düzeneği operasyonu

Kocaeli'de kripto para düzeneği operasyonu

Kocaeli'de kripto para düzeneği operasyonu

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İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

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