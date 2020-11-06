Son dakika haber | Kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber | Kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

06.11.2020 00:27 | Son Güncelleme: 06.11.2020 00:57

Son dakika haber: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kozmetik ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kozmetik ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar oluştu.

Son dakika haber | Kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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