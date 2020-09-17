Kocaeli'de kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'de kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kocaeli'de kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
17.09.2020 22:17 | Son Güncelleme: 17.09.2020 22:20

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasının üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 3'ü işçi olmak üzere 4 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA

AA Editörü - Esmer Geçal
Esmer Geçal
AA Editörü
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