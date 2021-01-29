Kocaeli'de koyunu emen buzağı görenler şaşırıyor
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Kocaeli'de koyunu emen buzağı görenler şaşırıyor

29.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:52
Kocaeli'de koyunu emen buzağı görenler şaşırıyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, yeni yavrulayan koyunun bir aylık buzağıyı da emzirdiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, yeni yavrulayan koyunun bir aylık buzağıyı da emzirdiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kandıra ilçesinde özel bir çiftlikte iki kuzu dünyaya getiren koyun, 1 aylık buzağıyı da emzirmeye başladı.

Çiftlik sahibi Orçun Maviş, yaptığı açıklamada, yeni yavrulayan koyunun 1 aylık buzağıyı da emzirmeye başladığını söyledi.

Duruma kendilerinin de şaşırdığını dile getiren Maviş, "Bir gün baktık buzağı çıkmış koyunu emiyor. Buzağı hem annesi hem de koyundan besleniyor. Biz de emsin dedik, bıraktık. Şimdi onlar birbirine alıştı. Buzağı sürekli koyunu emiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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