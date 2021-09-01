Kocaeli'de Kovid-19 vakası tespit edilen geminin mürettebatı karantinaya alındı
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Kocaeli'de Kovid-19 vakası tespit edilen geminin mürettebatı karantinaya alındı

Kocaeli'de Kovid-19 vakası tespit edilen geminin mürettebatı karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde demirli yük gemisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmesi üzerine 12 kişilik mürettebat karantinaya alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde demirli yük gemisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmesi üzerine 12 kişilik mürettebat karantinaya alındı.

Hereke Mahallesi açıklarında demirli Panama bandıralı geminin izinli olarak karaya çıkan bir mürettebatı, rahatsızlanması üzerine Kovid-19 testi yaptırdı.

Testin pozitif çıkması üzerine Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı İzmit Sahil Sağlık Denetleme Merkezince 8'i Türk, 4'ü Gürcistan uyruklu 12 mürettebata test uygulandı.

Mürettebatın 3'ü evinde, 9'u ise otelde karantinaya alınarak gemi dezenfekte edildi.

Mürettebatın 4'ünün test sonucunun pozitif çıktığı, geminin, görevlendirilen yeni mürettebatla Körfez'deki bir limandan yük almasının ardından İtalya'ya gideceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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