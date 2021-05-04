Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynayan 5 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynayan 5 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda, içeride kumar oynayan 5 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettikleri belirlendi.

Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 5 kişiye idari para cezası kesildi.

İşletme sahibi hakkında ruhsatsız faaliyet gösterdiği için de idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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