Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 12 kişi ile ev sahibine ceza uygulandı
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 12 kişi ile ev sahibine ceza uygulandı

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 12 kişi ile ev sahibine ceza uygulandı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 12 kişi ile ikamet sahibine idari ve adli işlem yapıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 12 kişi ile ikamet sahibine idari ve adli işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Denetimde, evdeki 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, maske ve mesafe kuralına uymayarak kumar oynadıkları belirlendi.

Ekiplerce evde yapılan aramada, kumar oynamak için kullanılan oyun makinesi ile içerisinde bir miktar para ele geçirildi.

Ev sahibinin de aralarında olduğu 13 kişiye idari para cezası uygulayan polis ekipleri, haklarında adli işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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