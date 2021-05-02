Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 12 kişi ile ev sahibine ceza uygulandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 12 kişi ile ikamet sahibine idari ve adli işlem yapıldı.