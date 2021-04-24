Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynayan 7 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynayan 7 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda, içeride kumar oynayan 7 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettikleri belirlendi.
Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 7 kişiye para cezası kesildi.
Öte yandan, binanın çatı katındaki depoda oyun masa ve kağıtları ile malzemelerinin saklandığı belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş