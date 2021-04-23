Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 11 kişiye para cezası verildi
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 11 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 11 kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir konteynerde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir konteynerde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontroller sırasında yol kenarında bulunan bir konteynerde uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, konteynerde 11 kişiyi okey ve iskambil oynarken yakaladı. Masanın üzerindeki kumar paralarına el konuldu.

Bu kişilere, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası verildi.

Ayrıca işletmeci ile kumar oynarken yakalanan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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